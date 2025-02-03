52-летний Ягр забил победный гол за «Кладно» в чемпионате Чехии. У форварда 5+8 за 31 игру в сезоне
52-летний Яромир Ягр забросил победную шайбу в матче чемпионата Чехии.
Нападающий и совладелец «Кладно» отличился на 37-й минуте игры с клубом «Комета» из Брно (3:2). Теперь на его счету 13 (5+8) очков в 31 матче при полезности «минус 2».
Сезон-2024/25 стал 37-м в профессиональной карьере Ягра. Ранее стало известно, что этот чемпионат станет для игрока последним в карьере.
Ягр продаст 80% акций «Кладно» бизнесмену Драстилу (Kladenský deník)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Кладно»
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