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Черчесов о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Каждое утро думаю, забил Александр или нет. Всей страной за него переживаем»

Станислав Черчесов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

С 877 голами в 1462 играх за карьеру в регулярных чемпионатах 39-летний капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

Овечкин догонит Гретцки в нынешнем сезоне?

– Никогда не думал, что я такой сентиментальный. Каждое утро открываю [новости] и думаю, забил Овечкин или нет. Можете верить или нет. Никогда не думал, что это со мной будет.

Знаю Александра лично. Не могу сказать, что мы друзья, но пару раз пересекались. Великолепный парень. Всей страной за него переживаем. Я первый его болельщик.

Овечкин выходит и играет на команду, отсюда и голы. Если он будет выходить и забивать только для себя – результата и шайб не будет.

Он опытный спортсмен и знает, что только команда ему [поможет] установить этот рекорд, – сказал Станислав Черчесов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoВашингтон
logoСтанислав Черчесов
logoУэйн Гретцки
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