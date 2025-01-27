Вайсфельд о погоне Овечкина за Гретцки: «Есть все шансы побить рекорд в этом году – Александр идет по сумасшедшему графику! Главное, чтобы травм не было»
Леонид Вайсфельд высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Если травм не будет, то у него есть все шансы побить рекорд уже в этом году. Хотя я в начале сезона сильно сомневался, что так выйдет.
Овечкин идет по сумасшедшему графику! Самое главное, чтобы травм не было», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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