Вайсфельд о погоне Овечкина за Гретцки: «Есть все шансы побить рекорд в этом году – Александр идет по сумасшедшему графику! Главное, чтобы травм не было»

Леонид Вайсфельд высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Если травм не будет, то у него есть все шансы побить рекорд уже в этом году. Хотя я в начале сезона сильно сомневался, что так выйдет.

Овечкин идет по сумасшедшему графику! Самое главное, чтобы травм не было», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.