Форвард СКА Короткий об Овечкине: «Его бросок повторить невозможно. Он уникален, один на весь мир. Кузя ничего такого не рассказывает, сам удивляется»

Форвард СКА Матвей Короткий высказался об уникальности Александра Овечкина.

– Сейчас весь хоккейный мир говорит о погоне Овечкина за Гретцки. Вы играете в одной команде с многолетним партнером Овечкина Кузнецовым. Евгений не делился секретом успеха Александра?

– Мне кажется, невозможно повторить бросок Овечкина. Он уникален. Один на весь мир. Думаю, Александр в этом сезоне сможет побить рекорд Гретцки.

Кузя [Евгений Кузнецов ] ничего такого не рассказывает, просто говорит, что он сам удивляется тому, как у Овечкина получается забивать голы, – сказал Короткий .

С 877 голами в 1462 играх за карьеру в регулярных чемпионатах 39-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ , уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).