Форвард СКА Короткий об Овечкине: «Его бросок повторить невозможно. Он уникален, один на весь мир. Кузя ничего такого не рассказывает, сам удивляется»
Форвард СКА Матвей Короткий высказался об уникальности Александра Овечкина.
– Сейчас весь хоккейный мир говорит о погоне Овечкина за Гретцки. Вы играете в одной команде с многолетним партнером Овечкина Кузнецовым. Евгений не делился секретом успеха Александра?
– Мне кажется, невозможно повторить бросок Овечкина. Он уникален. Один на весь мир. Думаю, Александр в этом сезоне сможет побить рекорд Гретцки.
Кузя [Евгений Кузнецов] ничего такого не рассказывает, просто говорит, что он сам удивляется тому, как у Овечкина получается забивать голы, – сказал Короткий.
С 877 голами в 1462 играх за карьеру в регулярных чемпионатах 39-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем