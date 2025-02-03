Марченко сломал челюсть – шайба попала в лицо форварду «Коламбуса» после броска Матейчука. Россиянин пропустит несколько недель (The Athletic)
Форвард «Коламбуса» досрочно завершил игру регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:5).
Как сообщает The Athletic, в конце второго периода защитник «Коламбуса» Дэнтон Матейчук неудачно выбросил шайбу за пределы площадки – она отскочила на скамейку и попала Марченко в подбородок. Удар рассек кожу на левой стороне лица и, судя по всему, был настолько сильным, что сломал нижнюю челюсть.
Российский нападающий тут же отправился в раздевалку, прижимая полотенце к лицу, а вскоре был доставлен в больницу в Далласе, где ему была оказано медицинская помощь. Сроки восстановления Марченко пока неясны, но стандартный период восстановления при переломе челюсти составляет от шести до восьми недель.
В текущем сезоне на счету игрока 55 (21+34) очков в 53 играх при лучшей в лиге полезности «+31».
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