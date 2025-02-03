Марченко не выходил на лед в 3-м периоде матча с «Далласом» из-за нераскрытой травмы. Ранее он получил шайбой по лицу, находясь на скамейке
Кирилл Марченко не выходил на лед в 3-м периоде матча с «Далласом».
Форвард «Коламбуса» досрочно завершил игру регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:5).
24-летний россиянин не выходил на лед в третьем периоде из-за травмы. Подробности не раскрываются, главный тренер «Блю Джекетс» Дин Эвасон не представил обновлений по состоянию игрока после матча.
Журналист The Hockey Writers Марк Шейг сообщает, что Марченко получил шайбой по лицу во втором периоде, находясь на скамейке запасных.
В этом матче Кирилл (11:19, 0:52 – в большинстве, «+1») отметился результативной передачей. В его активе также 2 броска в створ и попадание в штангу.
В текущем сезоне на счету игрока 55 (21+34) очков в 53 играх при лучшей в лиге полезности «+31».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RotoWire
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