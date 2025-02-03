Проворов в матче с «Далласом»: 4-й гол в сезоне, 4 броска, 4 блока и «+1» за 29:30
Иван Проворов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».
Защитник «Блю Джекетс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:5).
В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина стало 22 (4+18) очка в 53 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:22.
Сегодня Проворов провел на льду 29 минут 30 секунд – максимальное время в этом сезоне (2:06 – в большинстве, 3:29 – в меньшинстве, «+1»).
Клуб из Огайо доигрывал матч с 5 защитниками из-за травмы Данте Фаббро. В активе Ивана 4 броска в створ и 4 блока, также он допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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