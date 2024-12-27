Капризов из‑за травмы пропустит матч НХЛ с «Далласом»
Кирилл Капризов из-за травмы пропустит матч НХЛ.
Форвард «Миннесоты» не примет участия в игре НХЛ против «Далласа» из-за травмы нижней части тела. Сроки возвращения игрока на лед не уточняются.
Капризов идет четвертым в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. На счету форварда 50 (23 +27) очков в 34 матчах.
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