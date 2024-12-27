Капризов из‑за травмы пропустит матч НХЛ с «Далласом»

Кирилл Капризов из-за травмы пропустит матч НХЛ.

Форвард «Миннесоты» не примет участия в игре НХЛ против «Далласа» из-за травмы нижней части тела. Сроки возвращения игрока на лед не уточняются.

Капризов идет четвертым в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. На счету форварда 50 (23 +27) очков в 34 матчах.