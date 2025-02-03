У «Лады» новый гендиректор – Игорь Поваров. Он был финансовым директором футбольных «Крыльев» с 2013 по 2018 год

Новым генеральным директором «Лады» стал Игорь Поваров.

Сегодня наблюдательный совет клуба утвердил Поварова в должности. Предыдущий директор Александр Чеботарев был уволен 27 декабря 2024 года.

«Игорь Сергеевич имеет большой опыт работы в сфере профессионального спорта и зарекомендовал себя как эффективный руководитель. Родился 20 февраля 1971 года в Тольятти;

– с февраля 1997 года по апрель 2007 года являлся заместителем директора хоккейного клуба «Лада » по экономике и финансам;

– с июля 2013 года по август 2018 года был финансовым директором футбольного клуба «Крылья Советов » и до марта 2020 года занимал должность директора фонда поддержки и развития футбола Самарской области;

– принимал активное участие в подготовке Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года;

– с апреля 2020 года по январь 2025 года являлся директором государственного автономного учреждения Самарской области «Арена»;

– под его руководством летом 2023 года «Лада-Арена » в кратчайшие сроки была приведена к стандартам КХЛ», – говорится в сообщении пресс-службы «Лады».

Терещенко о «Ладе»: «Там уже давно царит бардак. Боль и печаль нашего хоккея. Как возможно, что при финансировании около 3 млрд рублей, арена в столь плачевном состоянии?!»