Алексей Шевченко: «Я связался с Попугаевым, и он меня удивил: «Никакого рецидива у меня нет». То есть Зубов убрал лучшего снайпера «Лады» просто так?»

Алексей Шевченко выяснил, что у Никиты Попугаева нет проблем со здоровьем.

Нападающий «Лады» пропустил сегодняшнюю игру с «Автомобилистом » (2:4).

«Да что происходит в «Ладе»? Я связался с нападающим Никитой Попугаевым , и он меня удивил: «Никакого рецидива травмы у меня нет».

О рецидиве сказал Павел Зубов на пресс-конференции. То есть он убрал лучшего снайпера команды просто так?» – написал журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.