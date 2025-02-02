Алексей Шевченко: «Я связался с Попугаевым, и он меня удивил: «Никакого рецидива у меня нет». То есть Зубов убрал лучшего снайпера «Лады» просто так?»
Алексей Шевченко выяснил, что у Никиты Попугаева нет проблем со здоровьем.
Нападающий «Лады» пропустил сегодняшнюю игру с «Автомобилистом» (2:4).
«Да что происходит в «Ладе»? Я связался с нападающим Никитой Попугаевым, и он меня удивил: «Никакого рецидива травмы у меня нет».
О рецидиве сказал Павел Зубов на пресс-конференции. То есть он убрал лучшего снайпера команды просто так?» – написал журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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