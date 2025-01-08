Чеботарев покинул пост гендиректора «Лады»: «28 декабря я уволен. Кто придет на смену, мне неизвестно. Когда я уходил, никого не было»
Александр Чеботарев сообщил, что покинул пост гендиректора «Лады».
21 ноября о предстоящем уходе Чеботарева из «Лады» заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«28 декабря я уволен, уже в клубе не работаю. Нахожусь в активном отдыхе.
Кто придет мне на смену, мне неизвестно. Когда я уходил, никого не было», – сказал Александр Чеботарев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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