Чеботарев покинул пост гендиректора «Лады»: «28 декабря я уволен. Кто придет на смену, мне неизвестно. Когда я уходил, никого не было»

Александр Чеботарев сообщил, что покинул пост гендиректора «Лады».

21 ноября о предстоящем уходе Чеботарева из «Лады» заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«28 декабря я уволен, уже в клубе не работаю. Нахожусь в активном отдыхе.

Кто придет мне на смену, мне неизвестно. Когда я уходил, никого не было», – сказал Александр Чеботарев.