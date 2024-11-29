Терещенко о «Ладе»: «Там уже давно царит бардак. Боль и печаль нашего хоккея. Как возможно, что при финансировании около 3 млрд рублей, арена в столь плачевном состоянии?!»
«В «Ладе» уже давно царит бардак, а в бардаке, как известно, не может быть ничего хорошего! Ситуация в Тольятти – боль и печаль нашего хоккея.
Как возможно такое, что при финансировании клуба около 3 миллиардов рублей, «Лада-Арена» находится в столь плачевном состоянии?!
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял необходимые решения и пообещал, возмущавшимся в том числе и в интернете болельщикам, что все в клубе будет нормально.
Команда продолжает играть в столь же боевитый и волевой хоккей, как и прежде, вне зависимости от изменений в тренерском штабе», – считает трехкратный чемпион мира.
«Ощущение, что это не команда КХЛ с бюджетом 1,3-1,5 млрд рублей, а городская. Полная ерунда». Губернатор Самарской области оценил оснащение «Лады», позже сообщение удалили
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