Терещенко о «Ладе»: «Там уже давно царит бардак. Боль и печаль нашего хоккея. Как возможно, что при финансировании около 3 млрд рублей, арена в столь плачевном состоянии?!»

Алексей Терещенко считает, что в «Ладе» царит бардак.

«В «Ладе» уже давно царит бардак, а в бардаке, как известно, не может быть ничего хорошего! Ситуация в Тольятти – боль и печаль нашего хоккея.

Как возможно такое, что при финансировании клуба около 3 миллиардов рублей, «Лада-Арена» находится в столь плачевном состоянии?!

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял необходимые решения и пообещал, возмущавшимся в том числе и в интернете болельщикам, что все в клубе будет нормально.

Команда продолжает играть в столь же боевитый и волевой хоккей, как и прежде, вне зависимости от изменений в тренерском штабе», – считает трехкратный чемпион мира.

«Ощущение, что это не команда КХЛ с бюджетом 1,3-1,5 млрд рублей, а городская. Полная ерунда». Губернатор Самарской области оценил оснащение «Лады», позже сообщение удалили