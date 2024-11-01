Орлов провел 800-й матч в НХЛ и стал 8-м российским защитником с таким показателем
Дмитрий Орлов провел 800-ю игру в НХЛ.
Событие произошло в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (8:2). 33-летний защитник «Каролины» отметился голевой передачей при полезности «плюс 2».
Орлов стал восьмым игроком обороны из России, который провел 800 и более матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
Помимо него, это достижение есть у Сергея Гончара (1301 игра), Алексея Житника (1085 матчей), Сергея Зубова (1068 матчей), Андрея Маркова (990 встреч), Дмитрия Куликова (959 матчей), Федора Тютина (872 игры) и Дарюса Каспарайтиса (863 игры).
По ходу карьеры Орлов также выступал за «Вашингтон» и «Бостон». На его счету 303 (71+232) очка при полезности «плюс 123» и победа в Кубке Стэнли в 2018 году.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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