Капризова успешно прооперировали. Форвард «Миннесоты» пропустит еще минимум 4 недели

Кирилл Капризов был успешно прооперирован.

Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер «Миннесоты » Джон Хайнс .

27-летний форвард пропустил конец декабря и почти весь январь из-за травмы нижней части тела. Отыграв 3 матча после возвращения, россиянин снова отправился в список травмированных.

Отмечается, что срок восстановления Капризова составит минимум четыре недели. В текущем регулярном чемпионате он провел 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.

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