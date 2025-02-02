Капризова успешно прооперировали. Форвард «Миннесоты» пропустит еще минимум 4 недели
Кирилл Капризов был успешно прооперирован.
Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.
27-летний форвард пропустил конец декабря и почти весь январь из-за травмы нижней части тела. Отыграв 3 матча после возвращения, россиянин снова отправился в список травмированных.
Отмечается, что срок восстановления Капризова составит минимум четыре недели. В текущем регулярном чемпионате он провел 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.
Герин о травме Капризова: «Это разочаровывает. Кирилл проводил сезон уровня «Харт Трофи»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Minnesota Sports Fan
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