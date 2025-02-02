«Миннесота» включила Капризова в долгосрочный список травмированных
«Миннесота» включила Кирилла Капризова в долгосрочный список травмированных.
Об этом сообщила пресс-служба «Уайлд».
27-летний форвард пропустил конец декабря и почти весь январь из-за травмы нижней части тела. Отыграв 3 матча после возвращения, россиянин снова отправился в список травмированных.
Ранее сообщалось, что Капризова успешно прооперировали, и срок его восстановления составит минимум четыре недели.
В текущем регулярном чемпионате он провел 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Миннесоты»
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