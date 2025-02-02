«Миннесота» включила Капризова в долгосрочный список травмированных

«Миннесота» включила Кирилла Капризова в долгосрочный список травмированных.

Об этом сообщила пресс-служба «Уайлд».

27-летний форвард пропустил конец декабря и почти весь январь из-за травмы нижней части тела. Отыграв 3 матча после возвращения, россиянин снова отправился в список травмированных.

Ранее сообщалось , что Капризова успешно прооперировали, и срок его восстановления составит минимум четыре недели.

В текущем регулярном чемпионате он провел 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.