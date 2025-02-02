Мурашов одержал 5 побед в 5 матчах за фарм «Питтсбурга», отражая 94,7% бросков. Пономарев забил 11-й гол в сезоне АХЛ

Сергей Мурашов одержал 5 побед в 5 матчах за фарм-клуб «Питтсбурга».

В матче регулярного чемпионата АХЛ «Уилкс-Бэрри » обыграл «Шарлотт» со счетом 3:2.

20-летний вратарь отразил 29 бросков из 31. В текущем сезоне на счету Мурашова ни одного поражения в пяти матчах при 94,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,60.

Также в составе фарм-клуба «Питтсбурга » заброшенной шайбой отличился Василий Пономарев . В активе 22-летнего форварда стало 27 (11+16) очков в 30 матчах.

Мирошниченко набрал 1+2 очка за «Херши», забив экс-динамовцу Миске. У 20-летнего форварда «Вашингтона» 24 балла за 26 игр в сезоне АХЛ