Фарм «Питтсбурга» разгромил фарм «Вашингтона» – 9:0. Мурашов сделал 1-й шатаут в АХЛ (4 победы в 4 матчах), Пономарев оформил хет-трик, Мирошниченко набрал «минус 3»

Василий Пономарев сделал хет-трик в матче АХЛ.

«Уилкс-Бэрри» обыграл «Херши» (9:0) в матче регулярного чемпионата АХЛ.

Голкипер фарм-клуба «Питтсбурга » Сергей Мурашов впервые сыграл на ноль в АХЛ , отразив 27 бросков. На его счету 4 победы в 4 играх в лиге, средняя пропускаемость – 1,50, процент отраженных бросков – 95.

Нападающий «Уилкс-Бэрри» Василий Пономарев сделал хет-трик в этом матче при полезности «плюс 2». В этом сезоне в его активе 24 (10+14) очка в 28 матчах чемпионата.

Форвард «Херши» Иван Мирошниченко не отметился результативными действиями при двух бросках и полезности «минус 3». Его партнер по команде Богдан Тринеев также бросил два раза и набрал за полезность «0».