Неделькович – 1-й вратарь в истории, забивавший в НХЛ, АХЛ и ECHL. Он забросил 4 шайбы на профессиональном уровне
Алекс Неделькович – 1-й вратарь в истории с голами в НХЛ, АХЛ и ECHL.
Вратарь «Питтсбурга» поразил пустые ворота и сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:2).
Также он отразил 40 бросков из 42 и был признан первой звездой встречи.
Заброшенная шайба стала для 29-летнего американца уже 4-й на профессиональном уровне. Ранее он отличился в ECHL (2016 год, «Флорида Эверблейдс») и дважды в АХЛ (2018 год, «Шарлотт»; 2023 год, «Уилкс-Бэрри»).
Неделькович стал первым вратарем, забросившим шайбы в этих трех лигах. В НХЛ и АХЛ также отличались его партнер по «Пингвинс» Тристан Джерри и Крис Мэйсон.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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