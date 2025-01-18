Неделькович – 1-й вратарь в истории, забивавший в НХЛ, АХЛ и ECHL. Он забросил 4 шайбы на профессиональном уровне

Алекс Неделькович – 1-й вратарь в истории с голами в НХЛ, АХЛ и ECHL.

Вратарь «Питтсбурга » поразил пустые ворота и сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (5:2).

Также он отразил 40 бросков из 42 и был признан первой звездой встречи.

Заброшенная шайба стала для 29-летнего американца уже 4-й на профессиональном уровне. Ранее он отличился в ECHL (2016 год, «Флорида Эверблейдс ») и дважды в АХЛ (2018 год, «Шарлотт »; 2023 год , «Уилкс-Бэрри»).

Неделькович стал первым вратарем, забросившим шайбы в этих трех лигах. В НХЛ и АХЛ также отличались его партнер по «Пингвинс» Тристан Джерри и Крис Мэйсон.