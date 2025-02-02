Мирошниченко набрал 1+2 очка за «Херши», забив экс-динамовцу Миске. У 20-летнего форварда «Вашингтона» 24 балла за 26 игр в сезоне АХЛ
Иван Мирошниченко набрал три очка за фарм-клуб «Вашингтона».
В матче регулярного чемпионата АХЛ «Херши» оказался сильнее «Бриджпорта» со счетом 5:4.
20-летний форвард забил гол и сделал две результативные передачи, став первой звездой встречи. Еще одну шайбу в составе «Беарс» забросил Богдан Тринеев. В его активе стало 13 (10+3) очков в 37 матчах.
На счету Мирошниченко в текущем сезоне 24 (12+12) очка в 26 матчах в АХЛ. В НХЛ он провел 18 встреч и набрал 4 (1+3) балла.
Отметим, что ворота «Бриджпорта» защищал экс-голкипер московского «Динамо» Хантер Миска.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
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