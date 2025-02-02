Мирошниченко набрал 1+2 очка за «Херши», забив экс-динамовцу Миске. У 20-летнего форварда «Вашингтона» 24 балла за 26 игр в сезоне АХЛ

Иван Мирошниченко набрал три очка за фарм-клуб «Вашингтона».

В матче регулярного чемпионата АХЛ «Херши » оказался сильнее «Бриджпорта» со счетом 5:4.

20-летний форвард забил гол и сделал две результативные передачи, став первой звездой встречи. Еще одну шайбу в составе «Беарс» забросил Богдан Тринеев . В его активе стало 13 (10+3) очков в 37 матчах.

На счету Мирошниченко в текущем сезоне 24 (12+12) очка в 26 матчах в АХЛ. В НХЛ он провел 18 встреч и набрал 4 (1+3) балла.

Отметим, что ворота «Бриджпорта» защищал экс-голкипер московского «Динамо» Хантер Миска .