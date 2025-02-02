«Локомотив» хочет вернуть Мисюля из системы «Нью-Джерси». У 24-летнего защитника 1 матч в НХЛ за два сезона (Артур Хайруллин)

«Локомотив» хочет вернуть Даниила Мисюля из системы «Нью-Джерси».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

24-летний защитник уехал в Северную Америку после окончания сезона-2022/23. За два года он провел 81 матч в АХЛ за «Ютику », где набрал 21 (4+17) очко при полезности «минус 7», и одну игру в НХЛ.

Срок действующего соглашения Мисюля с «Нью-Джерси » заканчивается в конце июня 2025 года.