«Локомотив» хочет вернуть Мисюля из системы «Нью-Джерси». У 24-летнего защитника 1 матч в НХЛ за два сезона (Артур Хайруллин)
«Локомотив» хочет вернуть Даниила Мисюля из системы «Нью-Джерси».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
24-летний защитник уехал в Северную Америку после окончания сезона-2022/23. За два года он провел 81 матч в АХЛ за «Ютику», где набрал 21 (4+17) очко при полезности «минус 7», и одну игру в НХЛ.
Срок действующего соглашения Мисюля с «Нью-Джерси» заканчивается в конце июня 2025 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем