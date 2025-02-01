Разин о 3:2 с «Локомотивом»: «Получилось «алаверды» за магнитогорский матч, когда у «Металлурга» были проблемы с составом. Мы держали шайбу, когда вели 3:0 – зачем рисковать?»
Магнитогорский клуб одержал победу со счетом 3:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Я думаю, игра должна всем понравиться. Достойная продолжения финала, такое же напряжение было, столько же борьбы. Я рад, что выиграли.
Получилось «алаверды» за магнитогорский матч, когда у нас были проблемы с составом, сегодня у «Локомотива» были проблемы. 1:1 по сезону.
– В третьем периода Ваши игроки часто перепасовывались в своей зоне. Это была попытка потянуть время или вынудить «Локомотив» заиграть активней?
– Нет, это тактические действия, чтобы не было риска потери в средней зоне, чтобы не нарваться на контратаки. Но почему-то один из главных судей сказал, что нам надо обязательно заезжать за синюю линию.
Потом мы стали заезжать за синюю линию, чтобы не нарываться на контратаки, что приводило к потере шайбы во втором периоде. Мы нарывались на контратаки. Понимаю недовольство болельщиков из-за того, что мы держали шайбу, но мы ведем в счете 3:0, зачем нам рисковать?
– Вы когда тренером «Северстали» были, сюда приезжали и говорили, что Ярославль несчастливый. Сейчас, получается, счастливый стал?
– Столько лет проигрывал. С Саратовом приезжал – проигрывал здесь. Когда-то это должно было закончиться, – сказал Разин.
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