Никитин о 2:3 от «Металлурга»: «У «Локомотива» сразу не задался матч. Парни молодчики, смогли найти силы сражаться, перевернуть игру. Но хотелось, чтобы дожимали в концовке»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Металлургом».

Ярославский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Игра сразу не задалась, но парни молодчики, нашли в себе силы почти перевернуть непростую игру против непростого соперника, но, конечно, хотелось бы, что эти моменты эти моменты дожимали в концовке.

– Что не получалось до первой заброшенной шайбы?

– Против нас играл непростой соперник. Во-вторых, очень тяжело: бросок – гол, бросок – гол. Психологически парни молодчики, смогли найти в себе силы сражаться, это самое главное. Все попадают в психологическую воронку, мы не исключение, важно выбираться из нее.

– Почему решили дать Максиму Майорову сыграть именно сегодня против топового соперника и как оцените ее игру?

– У нас следующие два соперника тоже топовые. Леха сыграл три матча подряд, надо было отдохнуть, а Макс как раз три игры отдохнул. В целом, достойно и уверенно сыграл.

Понятно, что соперник исполнил где-то, ребята наши помогли, не без этого обошлось. Думаю, эта игра ему однозначно в опыт пойдет. В паре моментов сделал хорошие, нужные сэйвы, дал возможность вернуться нам в игру.

– Как Вам игра Дениса Алексеева в первом звене и как игра тройки?

– Про звено неправильно говорить. Денис провел хорошую игру, в меньшинстве достойно выглядел. Не нужно смотреть, где он играл – нет разницы, где приносить пользу команде.

– В одной из смен Паник выходил вместо Алексеева. С чем это связано?

– До этого Денис отыграл четыре минуты в меньшинстве. Видел, что ему было непросто. Рихард же наоборот сидел. Он в сборной несколько раз выходил на позиции центрального, в этом нет проблемы, – сказал Никитин .

Разин о 3:2 с «Локомотивом»: «Получилось «алаверды» за магнитогорский матч, когда у «Металлурга» были проблемы с составом. Мы держали шайбу, когда вели 3:0 – зачем рисковать?»