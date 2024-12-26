Трамп о Гретцки: «Сказал ему: «Почему бы тебе не выдвинуться на пост премьера Канады, который вскоре станет известен как «губернатор Канады»?» Он не проявил интереса»
Парламентские выборы в стране запланированы на октябрь 2025 года.
«Я только что встретился с Уэйном Гретцки, которого в хоккейном мире называют «величайшим».
Я сказал: «Уэйн, почему бы тебе не выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Канады, который вскоре станет известен как «губернатор Канады»? Ты бы легко победил, тебе даже не пришлось бы вести кампанию».
Он не проявил никакого интереса, но я думаю, что жители Канады должны начать его продвижение. За этим было бы весело наблюдать», – написал избранный президент США Дональд Трамп.
В начале декабря Трамп упомянул желание сделать Канаду 51-м штатом США в разговоре с главой канадского правительства Джастином Трюдо.
Яна Рудковская: «Как Трамп выиграл выборы, началось меняться отношение к нам во многих странах, стали поступать запросы, предложения»
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