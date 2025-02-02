«Оттава» выиграла 4 матча подряд с общей разницей 16:6. Клуб идет на 3-м месте в Атлантическом дивизионе
«Оттава» выиграла 4 матча подряд с общей разницей 16:6.
Сегодня канадский клуб разгромил «Миннесоту» (6:0) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
До этого были побеждены «Торонто» (2:1), «Юта» (3:1) и «Вашингтон» (5:4 ОТ).
Команда под руководством Трэвиса Грина набрала 60 очков в 52 матчах и идет в зоне плей-офф, занимая текущее 3-е место в Атлантическом дивизионе. Выше находятся «Флорида» (65 в 53) и «Торонто» (64 в 52).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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