«Оттава» выиграла 4 матча подряд с общей разницей 16:6. Клуб идет на 3-м месте в Атлантическом дивизионе

«Оттава» выиграла 4 матча подряд с общей разницей 16:6.

Сегодня канадский клуб разгромил «Миннесоту» (6:0) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ .

До этого были побеждены «Торонто» (2:1), «Юта» (3:1) и «Вашингтон» (5:4 ОТ).

Команда под руководством Трэвиса Грина набрала 60 очков в 52 матчах и идет в зоне плей-офф, занимая текущее 3-е место в Атлантическом дивизионе. Выше находятся «Флорида» (65 в 53) и «Торонто» (64 в 52).