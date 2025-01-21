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Назаров о словах Трампа про Овечкина: «Все убедились, что хоккей – спорт номер один в мире. Шоу в США закончилось, но суровые будни остались – недруги не дремлют. Победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о словах Дональда Трампа об Александре Овечкине.

47-й президент США, вступивший в должность 20 января, упомянул российского хоккеиста в своем выступлении на параде, состоявшемся после церемонии инаугурации на домашней арене «Кэпиталс». Трамп сказал: «Овечкин весьма хорош, не так ли?»

«Думаю, что теперь, после вчерашних событий, все убедились: хоккей однозначно является спортом номер один в мире. К этой игре приковано внимание миллионов людей по всей планете, прогресс очевиден.

В этой связи нам нужно продолжать развивать КХЛ, стараться избегать грязи, судейских скандалов, ходить на трибуны семьями. Конкуренция в лиге возрастает, матчи с каждым годом становятся только интереснее.

Вчерашнее североамериканское шоу закончилось, но суровые будни остались, мы продолжаем жить в непростое время, а наши недруги не дремлют. Главное – продолжать идти своим путем, плечом к плечу, всем вместе преодолевать все трудности.

У нас свой путь и своя дорога, которые мы обязательно преодолеем. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Андрей Назаров: «Овечкину по силам сделать будущий рекорд недосягаемым на ближайшие 100 лет. Недоброжелатели перепробовали уже все, но знаем, чем это закончится – с их стороны последует обман»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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