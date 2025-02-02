Кросби забил в 4-м матче подряд и вышел на 19-е место по голам в истории НХЛ (609), обогнав Сиссарелли
Сидни Кросби забил в 4-й игре подряд и вышел на 19-е место по голам в истории НХЛ.
Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:0).
На счету 37-летнего канадца 57 (17+40) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «минус 15». Текущая голевая серия – 4 матча (4+2 на отрезке).
За карьеру в рамках регулярок у Кросби 1653 (609+1044) очка в 1326 играх. Он вышел на чистое 19-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Дино Сиссарелли (608 шайб в 1232 играх).
На 18-м месте идет Бобби Халл (610 в 1063). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894 в 1487), которого преследует Александр Овечкин («Вашингтон», 877 в 1462).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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