Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по числу голов за одну франшизу (605), обогнав Бобби Халла
Сидни Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по числу голов за одну франшизу.
Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:1).
В активе 37-летнего канадца 51 (13+38) балл в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17». За карьеру в рамках регулярок – 1647 (605+1042) очков в 1321 игре.
Кросби вышел на 6-е место по числу голов за одну франшизу (с учетом переездов клубов), обогнав Бобби Халла (604, «Чикаго»).
В топ-5 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 874), Горди Хоу («Детройт», 786), Стив Айзерман («Детройт», 692), Марио Лемье («Питтсбург», 690) и Джо Сакик («Квебек» и «Колорадо», 625).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем