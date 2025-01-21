Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по числу голов за одну франшизу (605), обогнав Бобби Халла

Сидни Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по числу голов за одну франшизу.

Капитан «Питтсбурга » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:1).

В активе 37-летнего канадца 51 (13+38) балл в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17». За карьеру в рамках регулярок – 1647 (605+1042) очков в 1321 игре.

Кросби вышел на 6-е место по числу голов за одну франшизу (с учетом переездов клубов), обогнав Бобби Халла (604, «Чикаго»).

В топ-5 входят Александр Овечкин («Вашингтон », 874), Горди Хоу («Детройт», 786), Стив Айзерман («Детройт», 692), Марио Лемье («Питтсбург», 690) и Джо Сакик («Квебек» и «Колорадо», 625).