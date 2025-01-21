Кросби – 11-й игрок в истории НХЛ с 18 или более сезонами с 50+ очками. Рекорд у Хоу и Фрэнсиса (по 22), у Гретцки – 19, у Овечкина – 18

Сидни Кросби – 11-й игрок в истории НХЛ с 18 или более сезонами с 50+ очками.

Капитан «Питтсбурга » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:1).

В активе 37-летнего канадца 51 (13+38) балл в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17». За карьеру в рамках регулярок – 1647 (605+1042) очков в 1321 игре.

За 20 сезонов в лиге Кросби только дважды не достигал отметки 50 очков за сезон (2011/12 – 37 баллов в 22 играх, пропустил большую часть сезона из-за травмы; 2019/20 – 47 баллов в 41 игре, пропустил часть неполного из-за пандемии сезона из-за травмы).

Также по 18 сезонов с 50+ очками в лиге провели Александр Овечкин («Вашингтон», в текущем сезоне – 33 балла в 30 играх), Норм Улльман , Стэн Микита и Джо Сакик. В текущем сезоне в клуб может вступить Анже Копитар («Лос-Анджелес», 17 сезонов, в этой регулярке – 43 в 44).

19 сезонов в активе у Уэйна Гретцки . По 20 – у Марка Мессье, Рэя Бурка и Яромира Ягра. Рекордом владеют Горди Хоу и Рон Фрэнсис (по 22 сезона).