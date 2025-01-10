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Кросби вышел на 5-е место в истории НХЛ по числу матчей с 3+ очками (184), обогнав Эспозито и Мессье

Сидни Кросби вышел на 5-е место в истории НХЛ по числу матчей с 3+ очками (184).

Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу и сделал 2 результативных передачи в матче с «Эдмонтоном» (5:3) в регулярном чемпионате лиги. Его признали второй звездой встречи. 

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 47 (12+35) очков в 43 играх при полезности «минус 11». За карьеру в рамках регулярок – 1643 (604+1039) балла в 1315 играх. 

Матч с 3+ очками стал для Кросби 184-м. По их числу он вышел на чистое 5-е место в истории лиги, обогнав Фила Эспозито и Марка Мессье (по 183). 

В топ-4 входят Уэйн Гретцки (459), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202) и Яромир Ягр (195). 

Среди действующих игроков в топ-5 также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 135), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 131), Евгений Малкин («Питтсбург», 116) и Патрик Кэйн («Детройт», 107). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoЯромир Ягр
logoМарк Мессье
logoПиттсбург
logoМарио Лемье
logoМарсель Дионн
logoАлександр Овечкин
logoПатрик Кэйн
logoСидни Кросби
logoЕвгений Малкин
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logoУэйн Гретцки
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