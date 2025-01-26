Панарин вошел в первую символическую сборную «Рейнджерс» за 25 лет, Шестеркин и Ягр – во вторую

Артемий Панарин и Игорь Шестеркин вошли в сборные «Рейнджерс» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

Первая команда «Рейнджерс»

Нападающие: Крис Крайдер , Артемий Панарин , Мика Зибанежад ;

Защитники: Адам Фокс , Райан Макдона ;

Вратарь: Хенрик Лундквист .

Вторая команда «Рейнджерс»

Нападающие: Яромир Ягр , Дерек Степан, Матс Зукарелло ;

Защитники: Дэн Джирарди, Марк Стаал;

Вратарь: Игорь Шестеркин.

Изображения: nhl.com