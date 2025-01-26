Панарин вошел в первую символическую сборную «Рейнджерс» за 25 лет, Шестеркин и Ягр – во вторую
Артемий Панарин и Игорь Шестеркин вошли в сборные «Рейнджерс» за 25 лет.
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.
Первая команда «Рейнджерс»
Нападающие: Крис Крайдер, Артемий Панарин, Мика Зибанежад;
Защитники: Адам Фокс, Райан Макдона;
Вратарь: Хенрик Лундквист.
Вторая команда «Рейнджерс»
Нападающие: Яромир Ягр, Дерек Степан, Матс Зукарелло;
Защитники: Дэн Джирарди, Марк Стаал;
Вратарь: Игорь Шестеркин.
Изображения: nhl.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
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