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Панарин вошел в первую символическую сборную «Рейнджерс» за 25 лет, Шестеркин и Ягр – во вторую

Артемий Панарин и Игорь Шестеркин вошли в сборные «Рейнджерс» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

Первая команда «Рейнджерс»

Нападающие: Крис Крайдер, Артемий Панарин, Мика Зибанежад;

Защитники: Адам Фокс, Райан Макдона;

Вратарь: Хенрик Лундквист.

Вторая команда «Рейнджерс»

Нападающие: Яромир Ягр, Дерек Степан, Матс Зукарелло;

Защитники: Дэн Джирарди, Марк Стаал;

Вратарь: Игорь Шестеркин.

Изображения: nhl.com

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
logoАртемий Панарин
logoНХЛ
рейтинги
logoИгорь Шестеркин
logoРейнджерс
logoМатс Зукарелло Асен
logoАдам Фокс
logoМика Зибанежад
logoКрис Крайдер
logoМарк Стаал
logoДэн Джирарди
logoРайан Макдона
logoЯромир Ягр
logoХенрик Лундквист
logoДерек Степан
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