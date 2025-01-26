Вокоун про Гашека и 92,2% отраженных бросков в НХЛ: «Это непреодолимо, никто и никогда не приблизится. Даже Прайс, Шестеркин, Василевский не могут»
– Что думаете о его рекордном проценте отраженных бросков 92,2%?
– Невероятно! Если смотреть на эти показатели из сегодняшнего дня, то они просто непреодолимые. Вратари, которые пришли после него, не могут даже приблизиться к нему. Даже Прайс не может, Шестеркин и Василевский – тоже нет.
Гащек – это другая лига, он мог долгое время поддерживать свои выступления на предельно высоком уровне. По моему мнению, никто и никогда не приблизится к этому, или это будет очень сложно сделать.
У некоторых вратарей может получиться один успешный сезон в НХЛ, но трудно добавить еще один такой же замечательный. В НХЛ очень сложно играть.
Кто-то взорвется, выиграет «Везина Трофи», но следующие три года ему будет сложно, он будет показывать посредственные результаты, – сказал в интервью Sport Magazín бывший вратарь сборной Чехии, «Вашингтона», «Питтсбурга» и других клубов НХЛ Вокоун.
29 января Гашеку, олимпийскому чемпиону в составе Чехии, игравшему в КХЛ за «Спартак» и выступавшему за «Детройт» и другие клубы НХЛ, исполнится 60 лет.
Вокоун про Гашека: «Икона, на одном уровне с Гретцки – насколько он был лучше других топ-вратарей. Лучший голкипер в истории НХЛ»
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