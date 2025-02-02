Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном». У него 53 очка в 49 играх

Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Бостоном» (3:6).

Форвард «Рейнджерс » набрал 53-е (21+32) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 49 игр.

В матче с «Брюинс» за 20:26 (4:25 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».