«Локомотив» проиграл 3 из 5 последних матчей, команда Никитина – 1-я на Западе. У «Металлурга» 3 победы в 5 играх и 5-е место на Востоке

У «Локомотива» 3 поражения в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина уступила «Металлургу » со счетом (2:3) в домашнем матче.

«Локомотив » занимает 1-е место в турнирной таблице Западной конференции с 80 очками после 52 игр.

«Металлург» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Андрея Разина идет 5-й на Востоке, набрав 66 очков в 51 матче.