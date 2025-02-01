«Локомотив» проиграл 3 из 5 последних матчей, команда Никитина – 1-я на Западе. У «Металлурга» 3 победы в 5 играх и 5-е место на Востоке
У «Локомотива» 3 поражения в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина уступила «Металлургу» со счетом (2:3) в домашнем матче.
«Локомотив» занимает 1-е место в турнирной таблице Западной конференции с 80 очками после 52 игр.
«Металлург» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Андрея Разина идет 5-й на Востоке, набрав 66 очков в 51 матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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