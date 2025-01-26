Никитин о лакросс-голах: «Многим хочется попасть в TikTok – сейчас же все смотрят лакроссы. Игру делают другие моменты, которые не показывают»
«Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 2:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– В третьем периоде Рихард Паник пытался бросить из-под ноги. Вы говорили, что не приветствуете лакроссы. Был ли такой момент от Паника уместным в матче, и в этом конкретном эпизоде?
– По моменту с лакроссом я объясню: в том матче была ситуация, когда вышел шестой полевой игрок, и наша задача была гол забить, а не лакросс сделать. Ситуация не вопиющая.
Я думаю, это общая «пена», которая в команде есть – многие хотят быть заметными, стать героями. Успех команды уже не особо будоражит, хочется попасть в TikTok.
Сейчас же все смотрят лакроссы. Хоккей – это игра, и она состоит из множества других моментов, которые незаметны, и которые не показывают. Но они не просто влияют на игру, а ее делают, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Шестеркин о лакросс-голах: «Это неуважение к вратарю. Я бы удалял за попытку так забить»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий