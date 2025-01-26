Никитин о лакросс-голах: «Многим хочется попасть в TikTok – сейчас же все смотрят лакроссы. Игру делают другие моменты, которые не показывают»

Игорь Никитин поделился мнением о лакросс-голах.

«Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 2:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В третьем периоде Рихард Паник пытался бросить из-под ноги. Вы говорили, что не приветствуете лакроссы. Был ли такой момент от Паника уместным в матче, и в этом конкретном эпизоде?

– По моменту с лакроссом я объясню: в том матче была ситуация, когда вышел шестой полевой игрок, и наша задача была гол забить, а не лакросс сделать. Ситуация не вопиющая.

Я думаю, это общая «пена», которая в команде есть – многие хотят быть заметными, стать героями. Успех команды уже не особо будоражит, хочется попасть в TikTok.

Сейчас же все смотрят лакроссы. Хоккей – это игра, и она состоит из множества других моментов, которые незаметны, и которые не показывают. Но они не просто влияют на игру, а ее делают, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .

Шестеркин о лакросс-голах: «Это неуважение к вратарю. Я бы удалял за попытку так забить»