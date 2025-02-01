СКА выиграл 4 матча подряд, команда Ротенберга – 6-я на Западе. У «Динамо» 2 поражения в 5 матчах и 2-е место

СКА одержал 4 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Динамо» в выездном матче со счетом 4:3 ОТ.

Таким образом, СКА набрал 65 очков в 51 матче и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Динамо » 2-е поражение в 5 последних играх. Команда тренера Алексея Кудашова идет 2-й на Западе с 66 баллами в 51 игре.

СКА пропустил 151-й гол – это клубный антирекорд. В сезоне-2022/23 было 150 шайб