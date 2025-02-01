Гусев сделал дубль в игре со СКА, сравняв счет на 60-й – «Динамо» проиграло в овертайме. У форварда 19+30 в 51 матче
Никита Гусев забил 2 гола в ворота СКА.
«Динамо» уступило петербургскому клубу в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:4 ОТ.
Форвард бело-голубых Никита Гусев отметился дублем в игре против бывшего клуба. Он сравнял счет на 60-й минуте, переведя игру в овертайм, где сильнее оказалась команда Романа Ротенберга.
В текущем регулярном сезоне Гусев набрал 49 (19+30) очков в 51 матче. Подробная статистика нападающего – здесь.
Гусев об улыбке после победной шайбы в ворота СКА на 60-й минуте: «Думаю, вы сами догадываетесь, почему. Очень важно обыграть сильную команду»
Быть фаворитом Ротенберга опасно. В СКА быстро меняется отношение к игрокам
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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