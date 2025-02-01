СКА впервые обыграл «Динамо» в сезоне – в 4-м матче. У команды Ротенберга было 3 поражения
СКА впервые победил «Динамо» в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу в выездном матче со счетом 4:3 ОТ.
СКА встретился с «Динамо» в 4-й раз в текущем сезоне и впервые выиграл.
В следующем матче, 4 февраля, петербургский клуб примет «Ак Барс». «Динамо» сыграет с «Куньлунем» в гостях 6 февраля.
СКА пропустил 151-й гол – это клубный антирекорд. В сезоне-2022/23 было 150 шайб
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем