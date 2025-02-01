СКА впервые обыграл «Динамо» в сезоне – в 4-м матче. У команды Ротенберга было 3 поражения

СКА впервые победил «Динамо» в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу в выездном матче со счетом 4:3 ОТ.

СКА встретился с «Динамо » в 4-й раз в текущем сезоне и впервые выиграл.

В следующем матче, 4 февраля, петербургский клуб примет «Ак Барс». «Динамо» сыграет с «Куньлунем» в гостях 6 февраля.

СКА пропустил 151-й гол – это клубный антирекорд. В сезоне-2022/23 было 150 шайб