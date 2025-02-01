Генменеджер «Ак Барса» о Сафонове: «К нему есть интерес из НХЛ. Мы общаемся с Ильей и его агентом. Будем дожидаться конца сезона, потом наступит ясность»

Марат Валиуллин высказался об интересе к Илье Сафонову из НХЛ.

– Насколько реален интерес из НХЛ к Илье Сафонову?

– К нему действительно есть интерес из-за океана уже на протяжении двух-трех лет. Мы общаемся с Ильей и его агентом. Будем дожидаться конца сезона, потом наступит ясность.

– Если игроки захотят уехать, чем «Ак Барс» сможет их удержать?

– Мы все для этого делаем, но в первую очередь все зависит от их желания – хотят ли они остаться здесь или же попробовать что-то новое, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Форвард «Ак Барса» Сафонов рассматривает возможность перехода в «Чикаго». Клуб НХЛ выбрал его в 6-м раунде драфта