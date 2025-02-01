Генменеджер «Ак Барса» об интересе «Анахайма» к Галимову: «Ведем переговоры о продлении контракта с Артемом. Хотим, чтобы он остался. Будем все для этого делать»

Генменеджер «Ак Барса» рассказал о переговорах о контракте с Артемом Галимовым.

– К вам обращались из «Анахайма» по поводу Артема Галимова?

– Слышали об интересе от его представителей, но с нами никто не связывался. Ведем переговоры о продлении контракта с Артемом.

– Как считаете, готов ли он к отъезду за океан?

– По одному сезону сложно судить. С другой стороны, ему уже 25 лет. Мы тоже все прекрасно понимаем. Но хотим, чтобы он остался. Будем все для этого делать.

– В чем видите причину его прогресса в этом сезоне? Смена тренера так повлияла?

– Не сказал бы, что в предыдущие годы ему завязывали руки. Наверное, он начал взрослеть и понимать, что хоккейная карьера не вечная.

В этом сезоне ему стали чуть больше доверять. К тому же с ним в звене были хорошие партнеры – Илья Сафонов , Александр Барабанов .

Артем вышел на лидерские позиции. После предыдущего сезона ушли многие ребята, и он взял это бремя лидера на себя, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин.