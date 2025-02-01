Генменеджер «Ак Барса» об интересе к Кузьменко: «Какой-то вброс. Сами узнали об этом из СМИ»
Марат Валиуллин прокомментировал слухи об интересе «Ак Барса» к Андрею Кузьменко.
– Прошел слух, что Андрей Кузьменко летом может пополнить состав «Ак Барса»...
– Нам тоже очень интересно, откуда он вообще пошел (смеется). Какой-то вброс о том, что мы претендуем на него.
Сами узнали об этом из СМИ, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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