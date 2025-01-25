Форвард «Ак Барса» Сафонов рассматривает возможность перехода в «Чикаго». Клуб НХЛ выбрал его в 6-м раунде драфта
Илья Сафонов может перейти в клуб НХЛ.
23-летний нападающий «Ак Барса» рассматривает возможность перехода в «Чикаго», сообщает «Бизнес Online».
Действующее соглашение хоккеиста с казанской командой истекает в конце этого сезона.
«Блэкхокс» выбрали форварда в шестом раунде драфта НХЛ-2021 под общим 172-м номером.
В этом сезоне Сафонов набрал 17 (6+11) очков при полезности «плюс 12» в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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