Форвард «Ак Барса» Сафонов рассматривает возможность перехода в «Чикаго». Клуб НХЛ выбрал его в 6-м раунде драфта

Илья Сафонов может перейти в клуб НХЛ.

23-летний нападающий «Ак Барса » рассматривает возможность перехода в «Чикаго », сообщает «Бизнес Online».

Действующее соглашение хоккеиста с казанской командой истекает в конце этого сезона.

«Блэкхокс» выбрали форварда в шестом раунде драфта НХЛ-2021 под общим 172-м номером.

В этом сезоне Сафонов набрал 17 (6+11) очков при полезности «плюс 12» в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .