Генменеджер «Ак Барса»: «Школы в России – сильнейшие в мире. КХЛ ничем не уступает НХЛ. Наша лига развивается»
Марат Валиуллин считает, что КХЛ ничем не уступает НХЛ.
– Летом ожидается большой отток россиян из КХЛ. Это повод для гордости тем, что у нас воспитывается большое количество талантов, или же проблема?
– Школы в России – сильнейшие в мире. Из НХЛ смотрят в сторону наших игроков, многие ребята уезжали и в предыдущие годы, это происходит ежегодно.
Может, это и повод для гордости, но наша лига тоже сильная. Считаю, что КХЛ ничем не уступает НХЛ. Ребята, которые возвращаются сюда, это прекрасно видят. Наша лига развивается, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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