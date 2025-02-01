Генменеджер «Ак Барса»: «Школы в России – сильнейшие в мире. КХЛ ничем не уступает НХЛ. Наша лига развивается»

Марат Валиуллин считает, что КХЛ ничем не уступает НХЛ.

– Летом ожидается большой отток россиян из КХЛ. Это повод для гордости тем, что у нас воспитывается большое количество талантов, или же проблема?

– Школы в России – сильнейшие в мире. Из НХЛ смотрят в сторону наших игроков, многие ребята уезжали и в предыдущие годы, это происходит ежегодно.

Может, это и повод для гордости, но наша лига тоже сильная. Считаю, что КХЛ ничем не уступает НХЛ. Ребята, которые возвращаются сюда, это прекрасно видят. Наша лига развивается, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин.