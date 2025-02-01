Козиолс о возможном возвращении России: «На совете ИИХФ будет доклад, надеюсь. Послушаем, что изменилось, что нет. Потом будем принимать решение»

Виестурс Козиолс ответил на вопрос о повестке ближайшего заседания совета ИИХФ.

Ранее стало известно, что совет ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде 2-4 февраля.

«На каждом совете ИИХФ всегда идет доклад о ситуации, что изменилось, что стало хуже, лучше. По любым вопросам: рекламы, развития и так далее.

Надеюсь, что у нас будет доклад. Послушаем, что изменилось, что нет. Потом будем принимать решение», – сказал член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.