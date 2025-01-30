Гру о 2:0 с «Витязем»: «Трактор» начал не в лучшей форме, добавил по ходу встречи. Благодарю болельщиков за сюрприз, меня тронуло до глубины души»
Челябинский клуб одержал победу со счетом 2:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Сегодня Бенуа Гру исполнилось 57 лет, болельщики поздравили канадского тренера перед началом игры.
«Перед тем, как дать комментарий по матчу, я бы хотел поблагодарить наших болельщиков, которые подготовили такой сюрприз перед началом игры.
Меня это тронуло до глубины души. Именно так меня очень гостеприимно приняли с самого начала работы в клубе. Спасибо большое.
Касательно матча, на мой взгляд, мы начали не в самой лучшей форме. Не бывает так, что вы выходите на каждую игру в своей идеальной форме. При этом добавили по ходу встречи, что позволило нам забрать победу.
Хочу отметить спецбригады меньшинства и нашего вратаря Зака, которые хорошо сыграли сегодня. Это важная победа, в такой период сезона любая победа важна», – сказал Бенуа Гру.
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