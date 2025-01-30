У «Трактора» 6 побед в 8 последних матчах, команда Гру – 1-я на Востоке. У «Витязя» 3 поражения подряд
«Трактор» одержал 6 побед в 8 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Витязь» со счетом 2:0 в выездном матче.
Таким образом, «Трактор» набрал 72 балла в 53 играх и занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
У «Витязя» 3 поражения подряд, команда тренера Павла Десяткова идет 10-й на Западе с 43 очками в 50 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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