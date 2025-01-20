«Трактор» выиграл 4 матча подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке
«Трактор» одержал 4 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Витязь» со счетом 4:3 в домашнем матче.
«Трактор» набрал 67 очков в 49 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Витязь» проиграл в 7 из 9 последних матчах. Команда Павла Десяткова идет 10-й на Западе, заработав 41 балл в 46 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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