«Трактор» выиграл 4 матча подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке

«Трактор» одержал 4 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Витязь» со счетом 4:3 в домашнем матче.

«Трактор » набрал 67 очков в 49 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Витязь » проиграл в 7 из 9 последних матчах. Команда Павла Десяткова идет 10-й на Западе, заработав 41 балл в 46 играх.