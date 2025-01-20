Гру о 4:3 с «Витязем»: «Понравилось, как «Трактор» играл в двух периодах. У наших защитников зеленый свет на любое подключение в атаку, если это принесет пользу»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Витязем».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 4:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Это была приятная победа. Мне определенно понравилось то, как мы сыграли в двух периодах. Даже в первом мы сделали много хорошего.

Нам нужно поработать над более жесткой игрой у ворот, также в углах, когда соперник снимает вратаря. Отмечу, что в двух периодах мы показывали достаточную уверенную игру.

– Сегодня один из лучших матчей в сезоне для Михаила Рольгизера. Казалось, что он отлично вписался и в КХЛ, и в звено к Кравцову и Светлакову?

– Я с вами согласен. У Михаила хорошее катание, бросок и к тому же он трудяга. Это именно то, что мы видели в двух матчах, в которых он сыграл за нас.

Плюс он каждый день своей работой зарабатывает этот шанс на игру в звене с Кравцовым и Светлаковым. Разумеется, мы видим, что это приносит результат и он себя хорошо показывает.

– Видно, что вы делаете ставку на связку Шабанова и Глотова, но кого вы видите третьим к ним?

– Вы правы, мне нравится эта связка, но при этом нужно держать в уме, что у нас не хватает двух форвардов в составе. И даже в этом матче Глотов и Шабанов создавали моменты, пусть они и не завершались голом.

Бадди хорошо смотрится в звене с ними, но не знаю, сколько это звено будет дальше существовать в таком виде.

– В «Тракторе» уже семь матчей подряд забивают защитники. Ранее такого не было. С чем это связано?

– Я бы не сказал, что это результат каких-то внутренних изменений. В этом плане у наших защитников есть зеленый свет на любое подключение в атаку, если они видят, что это принесет пользу.

Сегодня мы видим это на примере Стивена Кэмпфера, который хорошим броском завершил атаку, – сказал Бенуа Гру.