Гру о 4:3 с «Витязем»: «Понравилось, как «Трактор» играл в двух периодах. У наших защитников зеленый свет на любое подключение в атаку, если это принесет пользу»
Челябинский клуб одержал победу со счетом 4:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Это была приятная победа. Мне определенно понравилось то, как мы сыграли в двух периодах. Даже в первом мы сделали много хорошего.
Нам нужно поработать над более жесткой игрой у ворот, также в углах, когда соперник снимает вратаря. Отмечу, что в двух периодах мы показывали достаточную уверенную игру.
– Сегодня один из лучших матчей в сезоне для Михаила Рольгизера. Казалось, что он отлично вписался и в КХЛ, и в звено к Кравцову и Светлакову?
– Я с вами согласен. У Михаила хорошее катание, бросок и к тому же он трудяга. Это именно то, что мы видели в двух матчах, в которых он сыграл за нас.
Плюс он каждый день своей работой зарабатывает этот шанс на игру в звене с Кравцовым и Светлаковым. Разумеется, мы видим, что это приносит результат и он себя хорошо показывает.
– Видно, что вы делаете ставку на связку Шабанова и Глотова, но кого вы видите третьим к ним?
– Вы правы, мне нравится эта связка, но при этом нужно держать в уме, что у нас не хватает двух форвардов в составе. И даже в этом матче Глотов и Шабанов создавали моменты, пусть они и не завершались голом.
Бадди хорошо смотрится в звене с ними, но не знаю, сколько это звено будет дальше существовать в таком виде.
– В «Тракторе» уже семь матчей подряд забивают защитники. Ранее такого не было. С чем это связано?
– Я бы не сказал, что это результат каких-то внутренних изменений. В этом плане у наших защитников есть зеленый свет на любое подключение в атаку, если они видят, что это принесет пользу.
Сегодня мы видим это на примере Стивена Кэмпфера, который хорошим броском завершил атаку, – сказал Бенуа Гру.
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