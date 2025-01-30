Сергачев о 3 поражениях «Юты» подряд: «Мы не можем быть довольными. Делаем все, чтобы переломить ситуацию»
Михаил Сергачев оценил результаты «Юты» в текущем сезоне НХЛ.
Клуб проиграл 3 матча подряд в регулярном чемпионате. «Юта» набрала 50 очков в 50 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции.
«Не знаю, что для этого нужно, но лидеры команды и тренеры делают все возможное, чтобы переломить ситуацию.
Мы не можем впадать в негатив, но и быть довольными тоже нельзя. Нам нужно найти баланс. Завтра точно обсудим это в команде», – сказал защитник «Юты».
Сергачев – 2-я звезда матча с «Питтсбургом»: 9-й гол в сезоне, 3 броска и 4 блока за 25:57. У него 31 очко в 45 играх
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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