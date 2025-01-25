Сергачев пропустил четвертый подряд матч «Юты» из-за травмы

Михаил Сергачев пропустил четвертый подряд матч «Юты».

Российский хоккеист не принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:5).

Михаил Сергачев отсутствует в составе команды из-за повреждения. Он не играет с 17 января.

В этом сезоне защитник набрал 30 (8+22) очков при полезности «минус 11» в 44 матчах чемпионата НХЛ .