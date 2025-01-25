Терещенко о Кучерове: «Хочется, чтобы стал лидером в сезоне НХЛ по очкам, он стабильно держит планку. «Тампе» будет сложно в борьбе за Кубок, потеря Сергачева серьезно ощущается»

Алексей Терещенко оценил результативность Никиты Кучерова.

«Никита стабильно идет уже несколько лет, играет на определенном уровне, ниже которого не опускается. Конечно, хочется, чтобы по очкам он стал лидером в сезоне, но это спорт: ты выходишь на лед, забиваешь, отдаешь, стараешься и делаешь все от тебя зависящее.

Надеюсь, Кучеров продолжит так и дальше! Повторюсь, он уже несколько лет держит планку. «Тампа » за последние несколько лет дважды выиграла Кубок Стэнли, но в этом году будет очень сложно. Каждый клуб борется за трофей, хочет одержать верх.

Считаю, потеря Сергачева достаточно серьезно ощущается. Есть другие ребята, которые пришли на замену, но Михаила тяжело заменить. Кроме того, многое будет зависеть от Василевского, от его игры и спасений», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Кучеров сделал 50+ ассистов в 6 сезонах в НХЛ и повторил рекорд «Тампы». Среди россиян в лиге лидирует Малкин (7)